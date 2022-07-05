عمليات جراحية ناجحة بمستشفى العيون – طرابلس تم خلالها ارجاع البصر لامرأة وطفل صغير..

طرابلس 5 يوليو 2022 م ( وال ) – كللت العمليات الجراحية الصعبة التي يجريها الفريق الطبي بمستشفى العيون زاوية الدهمانى طرابلس على الشبكية بنجاح كبير تمكن من خلالها الفريق الطبي من ارجاع البصر لمرآة تبلغ من العمر ( 45 ) سنة وطفل يبلغ من العمر ( 10 ) سنة .

وضم الفريق الطبي دكتور ” فتحى زنبيل ” إخصائي جراحة الشبكية و الجسم الزجاجي الذى قام بإجراء عمليات جراحية دقيقة لحالات تعانى مشاكل في الشبكية و من ضمنها حالة طبية معقدة لمرأة تبلغ من العمر( 45 ) سنه تشكو من فقدان البصر في العين اليمنى منذ اكثر من شهر نتيجة انفصال الشبكية و ثقب في مركز البصر ، تم خلالها اغلاق الثقب برقعه من الشبكيه مع عملية اصلاح الانفصال و تثبيت الشبكية.

أما الحالة الأخرى التي كللت فكانت لطفل يبلغ من العمر ( 10 ) سنوات يبصر بعين واحدة جاء يشكو من انفصال شبكيه منذ شهر ، وتبين أثناء العملية وجود ثقب في مركز البصر في شبكيه العين اليمنى ، وتم إجراء العملية بالنجاح.

و شارك في اجراء هذه العمليات كلا من د محمد هشام ممرضه ربيعه عبدالمجيد ممرضة نجاة الديب ممرض معتصم بالله محمد و التخدير د حسام المقصى وفنى تخدير وصال الفرجانى والتعقيم م زينب عطيه وصيدلانية د سهيلة برحيل

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