وزارة البيئة تدعو إلى غرس نبات ( البوتس ) في المنازل فهو دائم الخضرة ومصدر الاوكسجين.

طرابلس 5 يوليو 2022 م ( وال ) – دعت وزارة البيئة بحكومة الوحدة الوطنية إلى غرس نبات ( البوتس ) في المنازل والبيوت فهو دائم الخضرة ، ويعد مصدر الاوكسجين نظرا لما يتميز به هذا النبات من فائدة على جسم الانسان وتنظيف البيئة من الملوثات.

وأوضحت الوزارة أن نبات ( البوتس ) يعد من أشهر نباتات الزينة المنزلية لقدرته على النمو بدون ضوء الشمس وهو نبات دائم الخضرة ، كما ان له منافع تعود على الانسان بالفائدة فهو عبارة عن أسطوانة اكسجين طبيعي يصدر عنه كمية كبيرة من الاكسجين ويعمل على تنقية الجو من الملوثات .