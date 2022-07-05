ليبيا نيوز

وزارة البيئة تدعو إلى غرس نبات ( البوتس ) في المنازل فهو دائم الخضرة ومصدر الاوكسجين.

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 5 يوليو 2022 م ( وال ) – دعت وزارة البيئة بحكومة الوحدة الوطنية  إلى غرس نبات ( البوتس ) في  المنازل والبيوت فهو دائم الخضرة ، ويعد مصدر الاوكسجين نظرا لما يتميز به هذا النبات من  فائدة على جسم الانسان وتنظيف البيئة من الملوثات.

وأوضحت الوزارة  أن نبات ( البوتس ) يعد من أشهر نباتات الزينة المنزلية لقدرته على النمو بدون ضوء الشمس وهو نبات دائم الخضرة ، كما ان له منافع تعود على الانسان بالفائدة فهو عبارة عن أسطوانة اكسجين طبيعي يصدر عنه كمية كبيرة من الاكسجين ويعمل على تنقية الجو من الملوثات .

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وكالة الأنباء الليبية

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