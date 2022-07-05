كلية التربية تراغن بجامعة فزان تقيم ندوة علمية بعنوان الاضاحي والاكياس المائية ).

سبها 5 يوليو 2022 م (وال) – عقدت كلية التربية تراغن بجامعة فزان امس ندوتها العلمية بعنوان ” الاضاحي والاكياس المائية “.

وحضر الندوة وكيل الشؤون العلمية بالجامعة الدكتور” إبراهيم المهدى ” ووكيل الشؤون العلمية بكلية التربية بالجامعة الدكتورة ” صفية حسين ” واعضاء هيئة التدريس ومدير مكتب المعلومات بجهاز الحرس البلدى بالمنطقة الجنوبية ولفيف من المواطنين ومن المهتمين بهذا المجال .

وناقشت الندوة عددا من الورقات البحثية المقدمة من البحاث والمختصين حول ” الاضحية وشروطها والاكياس المائية ، الاكياس المائية في الانسان ” .

وخلصت الندوة الى التأكيد على دور الجامعات والمراكز البحثية فى توعية المواطن والقيام بالدراسات العلمية في هذا الجانب المهم وعلى اهمية الجانب التوعوي من خلال عقد الندوات والمحاضرات واجراء حلقات النقاش في هذا المجال .

واوصت الندوة بضرورة قيام الأجهزة الرقابية بدورها للحفاظ على صحة المواطن وكذلك إقامة المحاجر الصحية في المنافذ البرية لحماية الإنتاج المحلى من الامراض.

..(وال – سبها )..