استجابة لمطالب الشعب: الرئاسي يعلن عن خطة لحل أزمة الانسداد السياسي في البلاد.

طرابلس 05 يونيو 2022 م (وال) – أعلن المجلس الرئاسي عن خطة لحل أزمة الانسداد السياسي في البلاد، استجابةً للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقاً لتطلعاتهم للتغيير.

وكشف المجلس الرئاسي أنه أجرى عدداً من الاجتماعات بين أعضائه بالخصوص، خلصت إلى التوافق حول إطارٍ عام، لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد.

وأفاد المجلس في إعلان له أن تم تكليف النائب بالمجلس ” عبد الله اللافي “، بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية، لتحقيق التوافق على تفاصيلها، وإطلاقها فيما بعد في شكل خارطة طريق واضحة المسارات والمعالم، تُنهي المراحل الانتقالية، عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد، وتدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير، الذي يعزز الثقة بين الأطراف السياسية كافةً.

وأوضح أنه من أبرز العناصر الحاكمة لخطة الحل هي (الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب وإنهاء الانقسام، وتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى، والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه.

(وال)