ليبيا نيوز

الرقابة على الأغذية والأدوية يطلق حملة تفتيشية واسعة تستهدف قصابي بيع اللحوم والدواجن.

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 5 يوليو 2022 (وال) – باشر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفقة جهاز الحرس البلدي ظهر اليوم الثلاثاء في حملة تفتيشية واسعة تستهدف أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن لتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية .

واستهدفت الجولة التفتيشية قصابي بيع اللحوم والدواجن بمنطقة ابوسته بطرابلس بحضور مدير مكتب الرقابة الداخلية – المكلف بالإدارة العامة ” احمد بن حليم” ، رفقة مفتشي المركز   والحرس البلدي .

وأوضح مركز الرقابة على الأغذية والدوية أن الغرض من هذه الحملة هو التأكد من مدى التزام أصحاب القصابين بالاشتراطات الصحية و القياسية الواجب توفرها بمحال بيع اللحوم.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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