ليبيا نيوز

الشركة العامة للكهرباء وشركة " داوو " الكورية يتفقان على استئناف العمل بمشروع محطة كهرباء الزويتينة .

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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وكالة الأنباء الليبية

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