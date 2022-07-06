ليبيا نيوز

رئيس مجلس النواب يبحث مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف العراقيل التي تواجه الهيئة وسبل حلحلتها.

تم النشر منذُ 59 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

القبة 05 يوليو 2022م ( وال ) – بحث رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح” بمكتبه في مدينة القبة مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ” عمر الحداد” الصعوبات والعراقيل التي تعترض عمل الهيئة وسُبل حلحلتها.

ووفقا لما صرح به المتحدث الرسمي باسم المجلس ” عبدالله بليحق ” فقد ناقش اللقاء مناشط الهيئة وفي مقدمتها جائزة ليبيا الدولية لحفظ وتجويد القرآن الكريم التي حظيت بمشاركة أكثر من أربعين دولة عربية وإسلامية.

 واختتم اللقاء بتقديم رئيس الهيئة درعاً للسيد رئيس مجلس النواب تقديراً لجهوده ومواقفه الوطنية.

… ( وال ) …

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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