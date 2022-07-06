الاحتفاء بالعيد الـ (14) لتأسيس الاولمبياد الخاص الليبي ببنغازي.

بنغازي 05 يونيو 2022 م (وال) – أقيم بصاله الألعاب الجماعية بنادي بنغازي الجديدة أمس الاثنين كرنفال الاولمبياد الخاص الليبي بمناسبة مرور (14) عام على تأسيسه والذي يهتم بالجوانب الرياضية.

حضر الاحتفالية رياضي للأولمبياد الخاص الليبي ببنغازي واولياء امورهم ورئيس وأعضاء اداره الاولمبياد ورئيس الاتحاد الفرعي لرياضات ذوي الإعاقة ببنغازي والمدربين واداره نادي بنغازي الجديدة الرياضي الثقافي الاجتماعي شريك الاولمبياد الخاص الليبي ببنغازي وعدد من مديري إدارات ديوان الرياضة بالمنطقة الشرقية.

وتم خلال الاحتفالية ارتداء الملابس التنكرية وتقديم الرقصات الايقاعية وتقديم فقرات الغنائية، بالإضافة الي إقامة الألعاب الترفيهية ومسابقات رياضية.

(وال)