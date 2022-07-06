وزارة المالية تكشف عن تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة عن الفترة من (1-1-2022 ) وحتى ( 30-6-2022م ) .

طرابلس 05 يوليو 2022م ( وال ) – كشفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن تقريرها حول الإفصاح والشفافية المالية العامة عن الفترة من 1-1-2022 وحتى 30-6-2022م .

وقالت الوزارة في تقريرها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية إن صافي المبيعات النفطية بلغ ما قيمته ( 37.368.800.000 ) مليار د.ل، بينما بلغت ايرادات الضرائب والإتاوات على الشركات النفطية ( 17.195.027.281 ) مليار دينار، كما بلغ إجمالي الموارد النفطية ( 54.563.827.281 ) مليار دينار ليبي.

وأكد التقرير أنه فيما يخص الإيرادات السيادية الأخرى فقد بلغت قيمة الضرائب والرسوم على دخل الأنشطة الاقتصادية ( 627.375.794 ) مليون، وإيرادات رسوم الجمارك ( 119.928.380 ) مليون، بينما بلغت إيرادات الاتصالات ( 146.283.897 ) مليون، وأن إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي (89.968.491 ) مليون دينار .

وأشار الوزارة في تقريرها إلى أن رسوم الخدمات وإيرادات أخرى بلغت ( 187.160.061 ) مليون دينار وأن إجمالي الإيرادات السيادية الأخرى بلغت

( 1.170.716.623 ) مليار دينار ، أما بواقي أرصدة الحسابات عن سنوات سابقة ( 812،420 ) مليون، وبهذا قد بلغ إجمالي الموارد المالية العامة ما قيمته ( 56.546.964.453 ) مليار دينار.

وأوضح التقرير أن الباب الأول فيما يتعلق بالمرتبات وما في حكمها فقد بلغت ( 20.266.436.268) مليار وهو ما يمثل نسبة انفاق 55.8% .بينما بلغ اجمالي نفقات الباب الثاني ” نفقات التسيير والتجهييز والتشغيل ” ( 3.161.259.371) مليار دينار وهو ما يمثل نسبة انفاق 8.7% .

وأضاف تقرير الإفصاح أن الباب الثالث والمتعلق بالمشروعات وبرامج التنمية فغقد بلغ ( 118.450.936 ) مليون دينار أي ما يمثل نسبة انفاق 0.3% بينما نفقات الدعم فقد بلغت ( 12.787216.083 ) مليار دينار وهو ما يمثل نسبة انفاق 35.2% .

وأكدت الوزارة في تقريرها بأن اجمالي قيمة النفقات على الجهات العامة فقد بلغ ( 36.333.362.658 ) مليار وهو ما يمثل نسبة انفاق 100.0% .

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