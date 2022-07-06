الحداد يكرم قائد بعثة التدريب التركية في ليبيا، ويمنحه نوط التدريب من الطبقة الأولى.

طرابلس 05 يونيو 2022 م (وال) – قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد”، صباح اليوم الثلاثاء، بتسليم قائد بعثة التدريب التركية في ليبيا، نوط التدريب من الطبقة الأولى، وضابطي اتصال البعثة برئاسة الأركان العامة والقوات البحرية، نوط التدريب من الطبقة الثانية، وذلك تنفيذاً لقرار وزير الدفاع رقم (277) لسنة 2022م بشأن منح أنواط عسكرية.

وأفاد المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي أن التكريم جاء تقديرا للجهد المميّز في تدريب وتأهيل الجيش الليبي بناءً على أسس التعاون المشترك بين البلدين في مجال التدريب، للوصول إلى مستوى عالٍ من الكفاءة والأداء.

وحضر مراسم التكريم كلا من مدير مكتب وزير الدفاع، ورئيس أركان القوات البرية، ورئيس أركان القوات البحرية، ورئيس هيئة العمليات، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ومدير إدارة التدريب، ومدير إدارة الشؤون الأمنية برئاسة الأركان العامة.

(وال)