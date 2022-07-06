باريس سان جيرمان يعلن رسميا إقالة مدربه

باريس 06 يوليو 2022 (وال) -أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم رسميا، إقالة الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق.

ونشر نادي باريس سان جيرمان أمس الثلاثاء “تغريدة” عبر حسابه على موقع “تويتر” جاء فيها: “باريس سان جيرمان يؤكد أنه أنهى تعاونه مع ماوريسيو بوتشيتينو، ويتقدم النادي بالشكر لماوريسيو بوتشيتينو وطاقمه على عملهم ويتمنى لهم التوفيق في المستقبل”.

يذكر أن ماوريسيو بوكيتينو تولى مهمة تدريب الفريق الباريسي في يناير 2021، وقاد الفريق في (84) مباراة، وتوج معه بثلاثة ألقاب محلية، كأس فرنسا، وكأس السوبر في 2021، ولقب الدوري في 2022.(وال باريس) س خ.

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