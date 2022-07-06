أسعار النفط تعود إلى الارتفاع بعد تجدد المخاوف بشأن الإمدادات.

لندن 6 يوليو 2022 م ( وال ) – ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% اليوم الأربعاء، بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة، وذلك مع عودة مخاوف الإمدادات إلى الواجهة، إلا أن هذه المكاسب تقلصت مع رجوع المستثمرين إلى السوق، واستمرار القلق حول ركود الاقتصاد العالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» بنحو 3.08 دولار أو 2.9% إلى 105.85 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة، بعد أن هوت 9.5% أمس الثلاثاء، وهو أكبر انخفاض يومي منذ مارس الماضي، قبل أن ترتفع في أحدث تعاملات 92 سنتا أو 0.9% إلى 103.69 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 102.14 دولار للبرميل، مرتفعا 2.64 دولار، أو 2.7%، بعد أن أغلق دون مستوى 100 دولار للمرة الأولى منذ أواخر أبريل، وارتفع في أحدث تداول 46 سنتا أو 0.5% إلى 99.96 دولار للبرميل.

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