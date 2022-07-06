المعدانى يندد بعملية إغلاق الطريق الساحلي غرب سرت ، ويحمل البعثة الأممية ولجنة 5+5 مسؤولية ذلك .

سرت 6 يوليو 2022 م ( وال ) – ندد عميد بلدية سرت ” مختار المعداني” بعملية إغلاق الطريق الساحلي بالسواتر الترابية عند منطقة الكيلو 60 غرب مدينة سرت ، محملا البعثة الأممية ولجنة «5+5» مسؤولية ذلك .

وطالب “المعداني، في تسجيل مصور نشرته صفحة البلدية على «فيسبوك»، المجلس البلدي مصراتة بالتواصل مع المجموعة التي قامت بإقفال الطريق الساحلي لحل المشكلة ، مؤكدا أن الطريق الساحلي له أهمية استراتيجية لكل الليبيين، حيث يربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب ومدينة سرت حلقة وسط.

وأشار عميد بلدية سرت إلى تضرر المرضى وكبار السن والأطفال وعابري الطريق الساحلي ومن التجار وشاحنات نقل الوقود والغاز والإسعاف، لافتًا إلى أن الهدف من إقفال الطريق هو عزل مدينة سرت.

وقال إن إقفال الطريق الساحلي تسبب في مشاكل كبيرة للمواطنين، من بينها ازدحام بمحطات الوقود ونقص البنزين في المدينة وخسائر التجار.

…( وال ) ….