الخطوط الجوية البريطانية تلغي 800 رحلة بسبب نقص الطواقم.

لندن 6 يوليو 2022 (وال) – ألغت شركة الخطوط الجوية البريطانية “بريتيش إيروايز” نحو 800 رحلة إضافية من جدول رحلاتها الصيفي ، وذلك في ظل استمرار النقص في الطواقم والطوابير الطويلة في المطارات.

وقال المتحدث باسم “بريتيش إيروايز” عبر البريد الإلكتروني “إنه في ظل استمرار مواجهة صناعة الطيران بأكلمها أصعب فترة في تاريخها، بات من الضروري للأسف أن يتم اتخاذ المزيد من التخفيض في الرحلات”.

وتأتي هذه الخطوة عقب قرار المملكة المتحدة بإلغاء القواعد التي تتطلب من الخطوط الجوية استخدام مواقع الهبوط والإقلاع أو فقدانها في الموسم التالي.

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