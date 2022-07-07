النصر يفوز على الاتحاد بعدم الحضور في المباراة الترتيبية من مسابقة كأس ليبيا لكرة السلة .

طرابلس 6 يوليو، 2022 ( وال )- أعلنت الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة السلة، اليوم، عن فوز النصر على الاتحاد بنتيجة ( 20-0 ) بعدم الحضور في المباراة الترتيبية من مسابقة كأس ليبيا لكرة السلة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي إطار منافسات نهائي كأس ليبيا لكرة السلة؛ يتواجه الأهلي بنغازي، اليوم الأربعاء، مع الأهلي طرابلس بقاعة سليمان الضراط في ختام الموسم الرياضي 2021-2022 .

يذكر أن الأهلي طرابلس ضمن التأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على النصر بقرار من الاتحاد الليبي بعد مشاكل وقعت في المباراة وقبل لحظات من نهايتها في المقابل تمكن الأهلي بنغازي من الفوز على الاتحاد ليصعد للمشهد الختامي.

يشار إلى أن الأهلي طرابلس كان قد توج مؤخرًا بلقب الدوري الليبي لكرة السلة للمرة الثانية تواليًا بفوزه في جميع مبارياته على منافسيه دون أي خسارة.

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