اجتماع أمني لمتابعة سير عمل القافلة الأمنية المشتركة بالجفارة.

طرابلس 6 يوليو 2022 (وال) – عُقد اليوم الأربعاء اجتماعاً ضم المحامي العام جنوب طرابلس ومدير أمن الجفارة عميد “عبدالناصر ألطيف” وبحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الامنية ورؤساء الأقسام ومراكز الشرطة ورئيس فرع جهاز الأمن العام والتمركزات الامنية ووحدات المرور وقوة إسناد المديرية.

واستعرض الاجتماع الذي عقد بمكتب المحامي جنوب طرابلس ما تم إنجازه من قبل أعضاء القافلة الامنية المشتركة، في تنفيذ المهام المكلفة بها في ضبط المطلوبين والخارجين عن القانون.

كما تم التطرق إلى مناقشة موضوع تنفيذ مهام مأمور الضبط القضائي اثناء عمليات القبض والاحضار ومراعاة حقوق الانسان عند تنفيذ الأوامر، وسبل التعاون والتنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن الأخرى والنيابات العامة في متابعة العديد من المواضيع الامنية الأخرى.

وأوضح مدير الأمن عميد “عبدالناصر الطيف” الاحصائيات والنتائج التي حققتها القافلة الأمنية منذ مباشرة أعمالها بناء على الخطة الأمنية الموضوعة، والاجراءات القانونية التي تم اتخاذها بشأن المقبوض عليهم واحالتهم لجهات الاختصاص.

ومن جهته أثنى المحامي العام على المجهودات الأمنية التي تبذلها الجهات الأمنية بصفة عامة في حفظ الأمن وضبط المطلوبين والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين.

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