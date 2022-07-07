خلال لقائهم بالمنفي: رئيس وأعضاء الهيئة الطرابلسية يطالبون بإنهاء المراحل الانتقالية.

طرابلس 06 يونيو 2022 م (وال) – التقى رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” اليوم الأربعاء بطرابلس، أعضاء الهيئة الطرابلسية، وذلك لبحث عدد من قضايا الشأن المحلي، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية، والأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وأكد أعضاء الهيئة الطرابلسية خلال اللقاء، على أهمية المصالحة الوطنية، للمحافظة على السلم الاجتماعي، مشيدين بجهود المجلس الرئاسي في هذه المرحلة، ومطالبين بضرورة إنهاء المراحل الانتقالية، بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.

ومن جانبه أشاد ” المنفي ” بجهود الهيئة، في توحيد الصفوف ولم الشمل، ودعم مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المجلس الرئاسي، مشيراً إلى استمرار المجلس الرئاسي، في دفع كافة الأطراف المشاركة في العملية السياسية إلى التوافق وإجراء الاستحقاقات الانتخابية، وتلبية تطلعات الشعب الليبي.

(وال)