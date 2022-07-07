بيان اتحاد المغرب العربي بشأن الأوضاع الراهنة في ليبيا

طرابلس 07 يوليو 2022 (وال) _ أصدر الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الدكتور (الطيب البكوش)، بيانا بشأن الأوضاع الراهنة في ليبيا.

وجاء في نص البيان

تتابع الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي عن كثب الوضع في ليبيا، التي ترأس اتحاد المغرب العربي منذ 2007، هذا الوضع الذي تردى في المدة الأخيرة بشكل يبعث على القلق الشديد، وكلما ساد الشعور بالقرب من الحل، جدت أحداث تعود بالوضع إلى الوراء، سياسيا وأمنيا واجتماعيا، وكأنما ثمة أطراف من الداخل والخارج لا تريد الحل وتعمل على إجهاضه.

وإن الأحداث الخطيرة الجارية في ليبيا، تزيدنا اقتناعا بجدوى المبادرة التي قمنا بها يوم 27 جوان 2022، بمراسلة الدول المغاربية الخمس من أجل عقد خلوة مغاربية تناقش حلا سياسيا للمعضلة الليبية، بإشراف مغاربي صرف لما لهذه الأزمة من عواقب وخيمة على الشعب الليبي والشعوب المغاربية بأكملها. ونأمل أن يكون الحل السياسي متوجا بتنظيم انتخابات شفافة توحد الشعب الليبي وسلطته السياسية والأمنية، بإشراف وضمان مغاربيين يفرضه التاريخُ والموروثُ الثقافي المشتركان.

والأمانة العامة على أتم الاستعداد لإنجاح هذه المبادرة التي نأمل أن تُعجل الدول المغاربية بتفعيل مقترحنا في شأنها حقنا للدماء واستبعادا لشبح مزيد تعميق الأزمات وانسداد الآفاق. (وال _ طرابلس)

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