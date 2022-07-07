الاتحاد الأوروبي يناقش خطط احتياطيات الغاز في اجتماع طارئ يوم 26 يوليو.

بروكسل 07 يوليو 2022 م ( وال ) – تناقش دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع طارئ في 26 يوليو الجاري سبل تحسين خطط احتياطيات الطاقة في الشتاء.

وذكر دبلوماسيان بالاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن المحادثات من المرجح أن تركز على طلب المفوضية الأوروبية بتنسيق الجهود لتقليل الطلب على الغاز وتعزيز احتياطيات الطاقة.

وأشارا إلى أن المفوضية سوف تكشف النقاب عن خططها في 20 يوليو الجاري.

وفي سياق متصل، ذكرت المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال، ومقرها باريس، أن الذين يتوقعون أن أسوأ أزمة طاقة تتعرض لها أوروبا ستهدأ بعد فصل الشتاء المقبل سوف يُصابون بخيبة أمل.

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