نشرة الصيد البحري ليوم الخميس

طرابلس 7 يوليو 2022 م ( وال ) أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الخميس 7 من شهر يوليو الجاري

اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب و الريح متغير الاتجاه إلى براني يكون يوم الغد بحري الى شرش سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر و البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ و الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اخر الليل وفي الصباح الباكر على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت وذلك لاحتمالية ظهور شبورة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب و الريح شرش ويكون غربي الى باش على ساحل شحات وبحرى هذا اليوم على ساحل بنغازي سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.25) متر و البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ و الرؤيـة جيدة.