مصادر ايطالية : حوالي ألف مهاجر وصلوا إلى لامبيدوزا خلال اليومين الماضيين .

باليرمو 7 يوليو 2022 ( وال )– ارتفعت أعداد المهاجرين الواصلين إلى جزيرة لامبيدوزا بشكل كبير، حيث تم تسجيل وصول أكثر من ألف خلال الساعات الـ48 الماضية مع تحسن الأحوال الجوية .

وذكرت مصادر اعلامية ايطالية أن عملية وصول قوارب المهاجرين إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا باتت شبه يومية، مع تحسن الأحوال الجوية وارتفاع نسب أنشطة شبكات التهريب، خاصة من ليبيا وتونس.

واشارت إلى أن الساعات الـ48 الماضية، وصل إلى الجزيرة المتوسطية المقابلة للسواحل التونسية أكثر من ألف مهاجر وهذا الأمر يضع نظام الاستقبال في لامبيدوزا، التي تملك مركز استقبال وحيد، تحت ضغط شديد، خاصة لجهة عدم تمكن البنى التحتية لنظام لاستقبال من خدمة الأعداد المتزايدة للمهاجرين .

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