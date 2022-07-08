القوات البحرية تنقذ (114) مهاجر من جنسيات مختلفة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية، على متن قاربين قبالة صبراتة .

طرابلس 07 يوليو 2022م (وال) – تمكّن قارب الدورية (الزاوية) التابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ برئاسة أركان القوات البحرية، من انقاد (114 ) مهاجر من عدة جنسيات مختلفة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية، على متن قاربين ، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية، وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية، وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر .

وأفاد المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي أن عملية الإنقاذ كانت بشمال صبراتة، مشيرا إلى أنه تم إنزال المهاجرين في نقطة مصفاة الزاوية، وقدمت لهم كافة الخدمات الطبية اللازمة للمهاجرين، وتسليمهم إلى الجهات المختصة.

وأشار المركز إلى أن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع في إطار دوره الإنساني، عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

( وال )