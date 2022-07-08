بلدية بنغازي تحدد مواقع تجميع جلود الأضاحي حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

بنغازي 7 يوليو 2022 م ( وال ) حددت بلدية بنغازي عددًا من المواقع لتجميع جلود الأضاحي حفاظًا على البيئة والصحة العامة خلال أيام عيد الاضحى المبارك .

ودعا المجلس البلدي المواطنين إلى التعاون وتجميع جلود الاضاحي حسب المَواقع التي تمَ تَحدِيدَها لتَجميع مخلفات الأضاحي بكل الاحياء السكنية بالمدينة وهي على النحو التالي : • حي المحيشي – شبنه – أرض زواوة -سوق الفحم ، • الليثي – الهواري – بوهديمة – عمارات 602

• حي علي بن أبي طالب – الطريق الساحل • الكويفية – سيدي خليفة – بنينا :.

كما يعلن المجلس البلدي أنه تم توفير صناديق تجميع ذات الحجم الكبير موزعة على العديد من الأحياء السكنية الأخرى بالتنسيق مع الشركة العامة لخدمات النظافة بنغازي تتولى تجميع مخلفات الأضاحي في الأماكن الواقعة في مسارات الطُرق الدائرية (الثالث ، الرابع ،الخامس ) والطريق الساحلي شرق المدينة.

وطالب المجلس البلدي المواطنين الكِرام التَعاون مع جهات الإختِصاص للمُحافظة على البيئة والصحة العامة ، وذلك بِعدم رَمي الجُلود في الساحات والطُرقات والشوارع .

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