بلدية مصراتة تطلق برنامج للكشف عن الاضاحي.

مصراتة 7 يوليو 2022م (وال) ـ أعلن مكتب الإصحاح البيئي ببلدية مصراتة إطلاق برنامج لكشف الصحي عن أضاحي العيد لهذا العام، للتأكد من خلوها من الأمراض.

وأوضح المكتب في بيان نشرته بلدية مصراته عبر حسابها على فيسبوك أن عملية الكشف عن الاضاحي ستكون بمقر الوحدة البيطرية بمنطقة المنقوش وذلك اعتبارا من أول أيام العيد من الساعة (11:00) صباحًا حتى الساعة (7:00) مساءً، وثاني أيام العيد من الساعة (10:00) صباحًا وحتى الساعة (7:00) مساءً.

وطالب المكتب المواطنين بالتوجه إلى المكان المحدد في حالة وجود أي اشتباهٍ بإصابة الماشية بالأمراض.