العبدلي يبحث مع السفير الألماني سبل تطوير الشبكة الكهربائية في ليبيا.

طرابلس 7 يوليو 2022م (وال) ـ بحث رئيس الشركة العامة للكهرباء “وئام العبدلي” مع السفير الألماني لدى ليبيا سبل تطوير الشبكة الكهربائية بليبيا

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الخميس بمقر الشركة بحضور عضو مجلس الإدارة المهندس عبد الحكيم الفرجاني.

وذكرت الشركة العامة للكهرباء أن اللقاء ناقش تسريع تشغيل مشروعي محطتي غرب طرابلس ومصراته الاستعجاليين المنفذتين من قبل ائتلاف شركتي “سيمنس” الألمانية و “انكأ” التركية لدخولهما على الشبكة في أسرع وقت ممكن.

كما بحث اللقاء إجراء اعمال الصيانة العاجلة والطارئة لبعض وحدات التوليد وامكانية الاستفادة من خبرة الشركات الألمانية في مجال الطاقة الشمسية.