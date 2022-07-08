الحجاج يقضون يوم التروية في منى قبل الصعود إلى عرفات.

منى (السعودية) 7 يوليو 2022 (وال)- قضى حجاج بيت الله يوم التروية على صعيد منى في مكة وسط أجواء يغمرها الخشوع استعدادا لصعودهم إلى عرفات يوم غد الجمعة لقضاء ركن الحج الأعظم.

ومن المتوقع أن يصل عدد الحجاج إلى مليون منهم 150 ألفا من السعودية ، وذلك بعد عامين من تقليص العدد بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا على التجمعات والسفر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير “خالد الفيصل” رئيس لجنة الحج المركزية قوله في مؤتمر صحفي اليوم الخميس “بالرغم من تفشي فيروس كورونا خلال العامين الماضيين إلا أن المملكة لم توقف الحج ، بل أدى المسلمون المناسك بأعداد محدودة وفق إجراءات احترازية عالية، وفي هذا العام نعود إلى رفع الأعداد إلى مليون حاج وسط منظومة متكاملة من الخدمات الرامية للتسهيل عليهم والحفاظ على سلامتهم”.

ودعت وزارة الصحة السعودية في حسابها على تويتر اليوم الحجاج “للحرص على ارتداء الكمامة لحمايتهم من الفيروسات المعدية”، كما نصحتهم بشرب كميات كبيرة من المياه فيما بلغت درجة الحرارة اليوم الخميس 43 درجة مئوية.

..(وال)..