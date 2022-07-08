مقتل 9 أشخاص وإصابة 43 في حادث مروري بجنوب مصر.

القاهرة 7 يوليو 2022 (وال)- قال وكيل وزارة الصحة المصرية في مدينة أسوان إن تسعة أشخاص، من بينهم خمسة سودانيين، لاقوا حتفهم في حادث تصادم بطريق أبو سمبل في جنوب مصر فجر اليوم الخميس.

وأضاف أن الحادث أوقع أيضا 43 مصابا ، من بينهم 40 سودانيا وثلاثة مصريين ، مشيرا إلى أن محاولات التعرف على هوية الجثث الأخرى مازالت جارية.

وقال مصدران أمنيان إن الحادث جاء نتيجة تصادم حافلة بسيارة نقل مما أسفر عن انحراف الحافلة عن الطريق وانقلابها.

وذكر شهود عيان لوسائل إعلام أن الحافلة كانت قادمة من السودان متجهة إلى محطة نقل الركاب بمنطقة كركر في مدخل مدينة أسوان.

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