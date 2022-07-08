إصابة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بإطلاق نار خلال تجمع انتخابي.

طوكيو 8 يوليو 2022م ( وال ) – أفادت هيئة البث اليابانية بأن رئيس الوزراء السابق شينزو آبي أصيب، اليوم الجمعة، في الصدر جراء إطلاق نار عليه خلال إلقائه كلمة في مدينة نارا غرب البلاد.

وقالت الهيئة إن دوي إطلاق أعيرة نارية سُمع بينما كان آبي (67 عاما) يدلي بخطاب في إطار حملة انتخابية خارج محطة للقطارات.

وأضافت هيئة البث اليابانية أن المهاجم أطلق النار على آبي ببندقية من الخلف، وأنه تم اعتقاله على الفور، بينما نقل رئيس الوزراء الياباني السابق إلى المستشفى فاقدا الوعي ومصابا بسكتة قلبية.

ونقلت قناة “إن إتش كيه” العامة عن مصادر في الشرطة أن المشتبه به يبدو في الأربعينيات من عمره، وأنه تمت مصادرة سلاح. ولم تُدل الشرطة المحلية بأي تصريح حتى الآن.

ووفقا لوسائل إعلام محلية فإن المشتبه في إطلاقه النار على شينزو آبي هو عضو سابق في قوة الدفاع الذاتي البحرية، واستخدم بندقية يدوية الصنع في الهجوم.

ونقلت رويترز عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني قوله إنه ليست لديهم معلومات دقيقة بشأن حالة شينزو آبي الصحية.

وقالت وسائل إعلام يابانية إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا علق حملته الانتخابية، وعاد إلى طوكيو بعد إعلان إصابة آبي.

وقال كيشيدا إن شينزو آبي في حالة خطرة جدا، مؤكدا أن إطلاق النار “لا يمكن التسامح معه”، وأنه يصلي من أجل نجاة آبي.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية اليابانية إنه لا توجد خطة لتأجيل أو تغيير موعد انتخابات مجلس الشيوخ الأحد المقبل.

ومن المقرر أن تجري اليابان انتخابات مجلس الشيوخ الأحد القادم، ومن المتوقع أن يحقق الحزب الليبرالي الديمقراطي (الحاكم) نصرا كبيرا.

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