رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يعبر عن أسفه لتزايد حالات غرق المهاجرين مؤخرا أمام السواحل الليبية.

بنغازي 8 يوليو 2922 م ( وال ) – عبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري عن بالغ أسفه وحزنه من التقارير الواردة حول تزايد حالات الغرق أمام السواحل الليبية من قبل مهاجرين يحاولون عبور البحر للوصول لجنوب أوروبا.

وأشاد العقوري، بجهود حرس السواحل الليبي وعمليات الإنقاذ التي يقوم بها للعالقين في البحر رغم قلة الإمكانيات بالنسبة لحجم الكارثة الإنسانية.

ودعا حرس السواحل لبذل المزيد من الجهود الممكنة للاستجابة لجميع نداءات الاستغاثة ، مقدماً شكره لجميع المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية التي تقدم العون لتلك الفئة الضعيفة.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية أنه يجب التحقق من جميع المعلومات التي يتم نشرها حول حالات وملابسات الغرق.

وحمل العقوري عصابات تهريب البشر بعد تزايد حالات الغرق أمام السواحل الليبية من قبل المهاجرين، مؤكدًا أنها تستغل الظروف الصعبة التي يمر بها المهاجرون من أجل التكسب على حساب معاناتهم.

وأشار إلى أن الأزمات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها المنطقة دفعت أعداد أكبر للخروج من بلدانهم للبحث عن فرص حياة أفضل.

وشدد رئيس اللجنة، على أهمية التحرك المشترك مع دول الجوار وخاصة الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الأمن في الحدود الليبية.

وطالب العقوري بمحاربة شبكات تهريب البشر وتعزيز قدرات الأجهزة الليبية من أجل البحث والإنقاذ، داعيًا إلى وضع خطط عاجلة لمساعدة البلدان الأكثر تأثراً بالأزمات العالمية التي حدثت مؤخرًا.

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