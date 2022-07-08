التلفزيون الياباني يعلن اليوم الجمعة وفاة رئيس وزراء اليابان السابق ( شينزو آبي ) .

طوكيو 8 يوليو 2022 (وال) – أعلن التلفزيون الياباني وفاة ” شينزو آبي ” رئيس وزراء اليابان السابق، اليوم الجمعة بعد تعرضه أمس لإطلاق نار من قبل مسلح أثناء إلقائه خطابا في مدينة نارا .

وكان رئيس الوزراء السابق شنزو آبي تعرض لإطلاق نار من قبل مسلح خلال خطابه في تجمع بمدينة نارا اليابانية. ونقل في الحال إلى المستشفى فاقدا للوعي وفي حالة حرجة بعد أن تلقى رصاصتين من الخلف، وسقط بعد الطلقة الثانية.

ويعّد آبي الذي يبلغ 67 عاما. الوزير الأطول خدمة في تاريخ اليابان بعد الحرب واستقال في سبتمبر 2020.

وال..