الصحة السعودية : الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم نسجل أي حالات مرضية مؤثرة.

مكة المكرمة 8 يوليو 2022 (وال)- أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة ، أن الحالة الصحية للحجاج “مطمئنة”، مشيرة إلى أنها لم تسجل أي حالات مرضية مؤثرة بين الحجاج.

وقال المتحدث باسم الوزارة “محمد العبد العالي” في المؤتمر الصحفي لمتحدثي الصحة والداخلية والحج والعمرة بالمملكة ، إن أكثر من 25 ألفا من الكوادر الصحية لخدمة الحجاج يخدمون 23 مستشفى في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف أن “الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ، ولم تسجل أي حالات مرضية مؤثرة على الصحة العامة”.

وتابع أن “أكثر من 53 ألف حاج مستفيد من الخدمات الطبية المقدمة وأكثر من 1700 مستفيد من الخدمة الافتراضية.

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