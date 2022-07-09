شركة البريقة تفتتح أول محطة وقود تابعة لها بالمنطقة الجنوبية.

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
جهاز المباحث الجنائية يختتم دورة استخدام الطائرات المسيرة في عمليات مسح وتمشيط مواقع الألغام.
تم النشر منذُ 47 دقيقة
قوة إنفاذ القانون تشرع في وقف التعديات على أملاك الدولة بمنطقة المطرد.
تم النشر منذُ ساعتين
الصحة السعودية : الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم نسجل أي حالات مرضية مؤثرة.
تم النشر منذُ ساعتين
على هامش المعرض الثالث .. رئيس قسم البساتين بكلية الزراعة يتحدث (لوال) عن أهم محطات الكلية التعليمية والعلمية .
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك