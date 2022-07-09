الشعب الليبي يحتفل اليوم السبت بأول أيام عيد الأضحى المبارك .

طرابلس 9 يوليو ( وال )- احتفل الشعب الليبي اليوم السبت بأول أيام عيد الأضحى المبارك بإقامة الصلاة في المساجد والساحات العامة بكافة المدن والقرى اقتداء بالسنة النبوية الحميدة مهللين مكبرين داعين الله ان يحفظ ليبيا وأهلها .

وتناول الخطباء في خطبة العيد ، المعاني السامية لهذه المناسبة الدينية العظيمة التي يحتفل بها المسلمون في انحاء العالم ،داعين الليبيين كافة الى التعاضد والتعاطف والتراحم والتسامح والمحبة ، ودعم النسيج الاجتماعي ، مؤكدين على أهمية تعزيز المصالحة الوطنية بين أبناء الوطن ليعم الأمن والاستقرار ربوع ليبيا كافة .

وتوجه الخطباء والمصلين بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يحفظ ليبيا وأهلها من كل مكروه وينعم عليهم بالخير والرخاء وعلى سائر بلاد المسلمين بالنصر والسلام .

كما دعوا إلى التقيد والالتزام بالمضامين التي أكد عليها النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – في خطبة يوم عرفة بحجة الوداع التي بين فيها الحقوق والواجبات بين بني البشر في أسمى معان لحقوق الانسان ، وضرورة التمسك بكتاب الله والالتزام به واتباع سنة رسوله .

وعقب انتهاء خطبة العيد تبادل المواطنين التهاني والتبريكات مع بعضهم البعض تعبيرا عن الألفة والمحبة والتصالح التي تجمع الليبيين في هذه المناسبة الدينية المباركة.

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