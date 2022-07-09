المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاض يتوقع انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية في البلاد أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك .

طرابلس 9 يوليو 2022 (وال)- توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية في البلاد أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، لتكون أكثر اعتدالا على مناطق شمال شرق البلاد خصوصا الجبل الأخضر.

وحسب المركز، فإن الرياح ستتحول إلى شمالية شرقية على شمال غرب البلاد إلى شمالية غربية على شمال شرق البلاد، مما يجعل درجات الحرارة تحت الثلاثين درجة اليوم السبت وغدا الأحد.

أمطار خفيفة على شمال ليبيا.

وتنخفض حدة درجات الحرارة في جنوب البلاد، مع وصول الرياح المعتدلة إلى المناطق الجنوبية، وتحديدا المنطقتين الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية. كما يكون البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب على مدن شمال شرق ليبيا.

وال..