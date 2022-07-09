150 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى .

القدس 9 يوليو 2022 (وال) –قالت وكالة الانباء الفلسطينية وفا إن نحو 150 ألف مصلٍ، فلسطيني ادوا صباح اليوم السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة وفا أنه منذ ساعات الفجر، بدأ توافد المصلين إلى المسجد من أنحاء مدينة القدس، ومن أراضي عام 1948، ومن محافظات الضفة الغربية، ورددّوا تكبيرات العيد، وهم يدخلون ويخرجون بأفواج كبيرة من المسجد وإليه، عبر بوابات البلدة القديمة، وفي أزقتها، حيث امتلأت ساحاته بالمصلين مع بدء الصلاة، فيما أدى الذين منعتهم قوات الاحتلال الصهيوني الاحتلال صلاة العيد قرب المسجد.

وأضافت الوكالة أنه ومنذ ساعات الصباح الباكر، انتشرت قوات الاحتلال عناصرها في محيط البلدة القديمة بالقدس وأزقتها، وأوقفت عددًا من الشبان على أبواب الأقصى، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت بعضهم من الدخول.