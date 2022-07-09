الرئيس الروسي يهدد أوروبا بـعواقب كارثية إذا فرضت عقوبات اقتصادية جديده.

موسكو 9 يوليو 2022 (وال) – هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بـ«عواقب كارثية» إذا ما تم فرض المزيد من العقوبات على الاقتصاد الروسي.

وقال الرئيس ابوتين في حديثه مع أعضاء الحكومة إن «استخداماً آخر للعقوبات يمكن أن يؤدي، بدون مبالغة، إلى عواقب أكثر خطورة وكارثية على سوق الطاقة العالمي»، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء..كما أشار بوتين مجدداً إلى «الحرب الاقتصادية الخاطفة» التي يشنّها الغرب على روسيا. وقال بوتين اعترف بأن «هذه الإجراءات والقيود تضر باقتصادنا، وأن هناك العديد من المخاطر».وقال إنه سيتعين على الشركات الروسية الاستعداد لحظر النفط والبحث عن المزيد من الفرص لتصدير الطاقة.