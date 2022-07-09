النفط يرتفع 2% ويبقى متجهاً لخسارة أسبوعية وسط مخاوف الركود.

لندن 9 يوليو 2022 (وال) ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% في تعاملات متقلبة اليوم الجمعة، لكنها ما زالت تتجه نحو انخفاض أسبوعي، حيث طغى القلق من تراجع محتمل للطلب نتيجة الركود على الإمدادات العالمية المحدودة.

وترفع البنوك المركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة لكبح التضخم، ما أثار مخاوف من أن يتسبب ارتفاع كلف الاقتراض في خنق النمو، في حين كانت فحوص كوفيد-19 الجماعية في شنغهاي هذا الأسبوع سبباً للقلق من عمليات إغلاق محتملة قد تضر أيضاً بالطلب على النفط..وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.14 دولار أو 2%، إلى 106.79 دولار للبرميل ، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 1.53 دولار أو 1.5% إلى 104.26 دولار للبرميل.