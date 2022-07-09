تشييع شهيد فلسطيني بمدينة الخليل .

\ الخليل 9 يوليو 2022 (وال) – شيع فلسطينيون ، اليوم السبت الشهيد فالح جرادات (39عاما) ببلدة سعير بالخليل، الذي اعدمته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 17/01/2022، بعد اطلاق النار عليه على مفرق “غوش عصيون” شمال الخليل، بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية وفا ان المشاركين رفعوا في موكب التشييع، الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال الصهيوني والمستوطنين بحق الأطفال والنساء والشيوخ العزل، ودعوا دول العالم للتدخل والوقوف مع شعبنا الذي يتعرض لعدوان صهيوني مستمر.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال سلّمت جثمان الشهيد جرادات قبل ظهر اليوم، بعد أكثر من خمسة أشهر على احتجازه.