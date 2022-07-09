عبد الله اللافي في تهنئة بمناسبة عيد الاضحى : أدعو الجميع لمواصلة العمل من أجل لم الشمل، وتجاوز الأحقاد، من أجل مستقبل أبناءنا.

طرابلس 9 يوليو 2022 (وال)- هنأ عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعيده على البلاد بوافر الخير والأمن والاستقرار.

و قال اللافي في بيان على صفحته ” يسرني أن أتقدم لجميع أبناء شعبنا بخالص التهاني والتبريكات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى، أن يعيده على بلادنا بوافر الخير والأمن والاستقرار. وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات”.

وأضاف : “اغتنم هذه الأيام المباركة لأعبر عن خالص فخرنا واعتزازنا بما وصلنا إليه، على صعيد مشروع المصالحة الوطنية، وأدعو الجميع لمواصلة العمل من أجل لم الشمل، وتجاوز الأحقاد، من أجل مستقبل أبناءنا، ومن أجل أن نجد وطناً نبنيه معاً. وكل عام والجميع بخير”.

وال..