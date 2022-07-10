الرئيس التونسي : أخطاء تسربت لنص مشروع الدستور.. وسيتم إصلاحها.

تونس 9 يوليو 2022 (وال)- أقر الرئيس التونسي “قيس سعيّد” بوجود أخطاء في مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء، وأكد أنه سيتم إصلاحها اليوم.

وقال الرئيس “سعيد” في كلمة إلى التونسيين بمناسبة عيد الأضحى، إن “بعض الأخطاء قد تسربت للمشروع الذي تم نشره، ووجب إصلاحها وتصويبها …وهو ما سيحصل اليوم”.

وأضاف أن تلك الأخطاء منها ما هو “في الشكل وأخرى في الترتيب”.

وأشار “سعيد” إلى الانتقادات التي ترددت في البلاد مؤخرا حول الدستور، وقال إن بعض التأويلات “ينطلق من حسابات سياسية، وتحالفات لم تعد تخفى على أحد”.

وعن الانتقادات التي تركزت حول أن المشروع المقترح يكرس الديكتاتورية، قال سعيّد “من المفارقات أن البعض يتحدث عن الاستبداد والديكتاتورية وهو تحت حماية الأمن ويتصرف بكل حرية”، وأنه لم يتعرض لأي مضايقات.

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