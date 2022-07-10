طرابلس 10 يوليو 2022 م ( وال ) – نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأحد 10–07–2022م والصادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية.

ملخص عام طقس معتدل ومستقر على أغلب مناطق الشمال الغربي, و تتكاثر السحب علي مرتفعات الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة .

– المنطقة من رأس إجدير حتى سرت -سهل الجفارة– جبل نفوسة :-

—- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية .

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30-35) مْ على اغلب المناطق .

—————– الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد–مراده:-

– السماء قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر , مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على هذه المناطق والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26-30) مْ على المناطق الساحلية والجبل الأخضر , ما بين (35-37) مْ على جالو والجغبوب.

——– الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق مع احتمال ظهور زوابع رعدية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36-42) مْ .

—- الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-

السماء صافية والرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36-39) مْ.

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غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم سيكون الساعة (20:17)

– شروق الشمس على مدينة طرابلس ليوم الغد الاثنين سيكون على تمام الساعة (06:06)