ليبيا نيوز

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا اليوم الأحد.

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 10 يوليو 2022 م ( وال ) – نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا  ليوم الأحد (2022/07/10 )  اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب و الريح بحري إلى براني ويكون متغير الاتجاه صباحا على الساحل الممتد من زوارة الى مصراته سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة تصل اليوم الى (15) عقدة على ساحل سرت.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.75) متر و البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل سرت.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ   و الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

    • السماء صافية إلى قليلة السحب و الريح شرش الى بحري سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة تصل اليوم الى (20) عقدة على ساحل البريقة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25– 2.00) متر و البحر قليل الاضطراب اليوم الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ و الرؤيـة جيدة.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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