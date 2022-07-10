وزارة الصحة تتابع علاج مرضى الضمور العضلي الشوكي بمصر .

طرابلس 10 يوليو 2022 م ( وال ) – تتابع وزارة الصحة علاج مرضى الضمور العضلي الشوكي بمصر .

حيث أجريت عمليتي حقن جيني بمركز الطب العالمي – التابع لوزارة الدفاع المصرية للطفلين «عبد الرحمن» و «أيوب» المصابان بمرض الضمور العضلي الشوكي، وذلك تنفيذًا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الصحة ومركز الطب العالمي بمصر .

وذكر موقع وزارة الصحة : أن الطفلين ( عبد الرحمن، وأيوب) يتلقيان العلاج هذه الايام بالمركز الطبي العالمي بالقاهرة ضمن جهود وزارة الصحة لعلاج هولاء المرضى على حساب الدولة الليبية .

وأن عدد حالات مرضى ضمور العضلات التي أجريت لها عملية الحقن الجيني حتى الآن بلغ (4) حالات، اثنتين تم علاجهما في القاهرة، وواحدة في المانيا والأخرى في قطر.

ويذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الصحة والمركز الطبي العالمي بمصر تنص على علاج عدد من المرضى بما فيهم مرضى ضمور العضلات، ومعاملة المرضى الليبيين بنفس قوائم الأسعار النمطية المعتمدة لعـلاج المرضى المصريين، فضلًا عن تبادل الخبرات المهنية والعلمية بين الجانبين،