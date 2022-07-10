شركة الخدمات العامة بمختلف بلديات طرابلس الكبرى تواصل علميات التنظيف وجمع القمامة ومخلفات عيد الاضحي المبارك.

طرابلس 10 يوليو 2022 م ( وال ) – تواصل فرق شركة الخدمات العامة بمختلف بلديات طرابلس الكبرى علميات التنظيف وجمع القمامة ومخلفات عيد الاضحي المبارك ..

ودعت الشركة عبر موقعها الاخوة المواطنين إلى المساهمة والتعاون بوضع المخلفات في الاماكن المخصصة لها ببلديات طرابلس الكبرى سوق الجمعة حي الاندلس ابوسليم تاجوراء وقام مكتب خدمات طرابلس بتنظيف وكنس الأتربة في شارع فشلوم الرئيسي وشوارع المدينة بل وغسلها وتجميع القمامة والمخلفات من المواطنين في بكمور كوبري المجد بسوق الجمعة.

واستمرت إدارة الطوارئ اليوم الأحد ثاني أيام عيد الاضحى في نقل المخلفات من طريق عرادة. وإدارة خدمات الدعم والإسناد من طريق قرجي بجمع المخلفات علي جانبي الطريق.

وفي إطار حرص الشركة علي تطوير جزر الدوران في مدينة طرابلس قامت الشركة بصيانة جزيرة القادسية وتحسينها وتركيب برج الإضاءة فيها.