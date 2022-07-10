الرئيس الأمريكي يتحدث عن الجمود السياسي في ليبيا وغيرها قبل بدء زيارته للمنطقة

واشنطن 10 يوليو 2022 (وال)- استبق الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ بدء رحلته إلى منطقة الشرق الأوسط التي ستبدأ غدًا الإثنين، خص أمس السبت صحيفة “واشنطن بوست”؛ بمقال تحت عنوان “أسباب زيارتي السعودية” ضمّنه أسباب، ودوافع هذه الرحلة وما يتوقعه من نتائج قد تسفر عنها، مشيرًا إلى ما ستشهده مدينة جدة من اجتماعات لقادة المنطقة دون أن يعددهم بالأسم.

وفي المقال الذي اقتطفت صحيفة “وول ستريت جورنال” فقرات منه، تحدث بايدن عن الجمود السياسي في ليبيا والعراق ولبنان قائلا: “علينا معالجة كل هذه القضايا، عندما ألتقي بقادة من جميع أنحاء المنطقة، سأوضح مدى أهمية إحراز تقدم في هذه المجالات”.

واعترف الرئيس بايدن بأن منطقة الشرق الأوسط؛ لا تزال مليئة بالتحديات، كما أشار إلى تحديات الحرب الأهلية السورية، وأزمات الأمن الغذائي التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، ونفوذ الجماعات الإرهابية التي لا تزال تعمل في عدد من البلدان.

وقال: “المنطقة مقارنة بما كانت عليه قبل 18 شهراً، أقل ضغطاً وأكثر تكاملاً)، مشيراً إلى أن العراق، الذي كان لفترة طويلة مصدراً للصراعات بالوكالة والتنافس الإقليمي، أصبح يعمل الآن منصة للدبلوماسية، بين المملكة العربية السعودية وإيران. (وال)

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