منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم ينهي معسكره الاستعدادي للمشاركة في كاس العرب للمنتخبات

طرابلس 10 يوليو 2022 م ( وال ) – انهى منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم استعداده للمشاركة في منافسات الدورة الثامنة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، في مدينة أبها، السعودية خلال الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس 2022.

واشرف على تدريبات المنتخب بمعسكر الاعداد الداخلي بمدينة بنغازي المدرب الوطني عياد القاضي بمشاركة 36 لاعبا تحضيرا لكأس العرب

وسيخوض المنتخب الوطني مبارياته ضمن المجموعة الثالثة بجانب منتخبا الجزائر و لبنان.

وأسفرت القرعة عن 6 مجموعات، تضم كلًا منها 3 منتخبات عربية.

يذكر أن المنتخب السعودي هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي أقيمت بمصر، وفاز في المباراة النهائية على منتخب الجزائر.