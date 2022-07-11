وصول أكثر من مليون لتر من الوقود الى مدينة طبرق وما جاورها .

بنغازي 10 يوليو 2022 م (وال) ـــ افاد مصدر مطلع لدى شركة البريقة لتسويق المشتقات النفطية أن 25 ناقلة برية للنفط “شاحنة” قادمة من بنغازي ، بحمولة تتجاوز الــ “مليون لتر” من الوقود وصلت الى مدينة طبرق في وقت مبكر من هذا اليوم .

وأكد المصدر المطلع بشركة البريقة في المنطقة الشرقية والوسطى من البلاد

أن الشركة تعمل على توزيع الوقود للمدن الشرقية من مستودعات راس المنقار ببنغازي، دون التسبب في أية أزمة لأية مدينة أخرى, بالتعاون مع شركات التسويق المختلفة لضمان سرعة التوزيع .

ومساعي الشركة متواصلة على قدم وساق لاستحداث مرسى جديد لاستقبال المشتقات النفطية في وقت لاحق ، بدلا من مرسى طبرق الحالي الذي تعاني بنيته التحتية من التهالك ، وانتهاء صلاحية بعض المرافق.

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