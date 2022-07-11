وزيرة خارجية ألمانيا تدعو في ناجازاكي اليابانية إلى عالم خال من الأسلحة النووية .

برلين 10 يوليو 2022 م (وال) ــ دعت وزيرة الخارجية الألمانية “أنالينا بيربوك” إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية، مؤكدة على أن بلادها تواصل العمل بقوة (لأجل السلام ولأجل عالم بلا أسلحة نووية)

وأضافت وزيرة خارجية ألمانيا ، على هامش زيارتها إلى متحف القنبلة النووية في ناجازاكي اليابانية قائلة : (أنه حتى وإن كان عدد الأسلحة النووية على مستوى العالم تزايد نوعاً ما، بدلاً من أن يتراجع، فإنه من المهم للحكومة الألمانية مواصلة العمل بقوة (لأجل السلام ولأجل عالم بلا أسلحة نووية) .

وتابعت أن ناجازاكي ومدينة هيروشيما تمثلان على نحو لا يمثله أي مكان آخر، الابادة المطلقة والحرب، وتعدان مكانا يرمز للتحذير من ما يمثله استخدام الاسلحة النووية ، وفق وكالة الأنباء الألمانية “ب د أ” .

وأكدت كبيرة الدبلوماسية الألمانية أن الحكومة الاتحادية تدعم نزع السلاح، مشيرة إلى مبادرات مثل معاهدة حظر الأسلحة النووية التي تشارك فيها ألمانيا للمرة الأولى كمراقب .

وكان نحو 70 ألف شخص قد لقوا حتفهم في مدينة ناجازاكي وحدها جراء التأثير المباشر للقنبلة النووية الأمريكية التي القيت على المدينة بأمر من رئيس الولايات المتحدة في الـ 6 من أغسطس عام 1945 ، وأصيب 75 ألف شخص آخرين .

وستتوجه وزيرة الخارجية الألمانية غدا الاثنين إلى العاصمة طوكيو في ختام جولتها في آسيا، التي بدأتها يوم الأربعاء الماضي، حيث تعتزم الالتقاء هناك بنظيرها الياباني يوشيماسا هاياشي خلال زيارتها الرسمية من أجل إجراء مباحثات قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية أنها سيتم التركيز خلالها على تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما بالنظر إلى سياسة ألمانيا الخاصة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

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