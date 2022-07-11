الكشف عن قيمة مصروفات دعم النظافة من الباب الرابع " الدعم " للنصف الأول من العام 2022.

طرابلس 10 يوليو 2022م ( وال ) – كشفت حكومة الوحدة الوطنية عن قيمة مصروفات دعم النظافة من الباب الرابع ” الدعم ” للنصف الأول من العام 2022.

وأكدت الحكومة أن وزارة الحكم المحلي قد بيّنت مخصصات الصرف على دعم النظافة والجهات المحالة إليها حيث بلغ مخصص النظافة المحال للبلديات ( 143.491.739.656 ) دينار.

كما بلغ مخصص شركة النظافة العامة طرابلس (56.358.998.000 ) دينار بينما بلغ المخصص المحال وفق قرار مجلس الوزراء رقم 298 لسنة 2022 مبلغ ( 9.999.999.650 ) دينار دينار وقدرت قيمة المرتبات المتراكمة للعاملين سابقا بشركة الخدمات العامة نالوت ( 3.601.930.240 ) دينار إلى جانب قيمة إضافية لشركة النظافة العامة طرابلس ( 9.999.999.650 ) دينار وفقا لما نشرته صفحة منصتنا عبر حسابها بموقع ” فيسبوك .

كما قدر إجمالي الرصيد المحال من نفقات الباب الرابع ( 223.452.667.200 ) دينار فيما بلغ الرصيد المتبقي بحساب الباب الرابع ( 223.407.654 ) دينار .

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