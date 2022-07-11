اليابان : فوز الحزب الحاكم في انتخابات مجلس المستشارين‎‎ .

طوكيو في 11 يوليو 2022 ( وال ) فاز الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان في انتخابات المجلس الأعلى بالبرلمان (المستشارين) اليوم.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الإثنين أن الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة رئيس الوزراء ” فوميو كيشيدا ” حصل على ( 63 )مقعدا على الأقل، أو أكثر من نصف المقاعد التي جرى التنافس عليها والبالغ عددها ( 125) مقعدا.

وقالت ” كيودو ” إن الحزب الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف ، حزب كوميتو ، حصلا معا على أكثر من ( 75 ) مقعدا، مع الاحتفاظ بأغلبية واضحة في مجلس المستشارين المؤلف من ( 248 ) عضوا.

وحصل حزب الابتكار الياباني المعارض على أكثر من عشرة مقاعد بعد أن كان لديه ( 6 ) مقاعد فقط قبل الانتخابات.

و طبقا للتقديرات، فقد بلغت نسبة الإقبال على الإنتخابات نحو 52 في المئة ، وهي أعلى بقليل من الانتخابات السابقة لمجلس المستشارين في عام 2019 والتي شهدت نسبة إقبال 8ر48 في المئة .

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